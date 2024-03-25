Disfruta el gran estreno de Nadie Como Tú, con Brandon Peniche y Karla Esquivel, esta tarde por UNIMÁS

Video Brandon Peniche y Karla Esquivel responden a las preguntas "para enamorar" | Nadie Como Tú

Nadie Como Tú, telenovela protagonizada por Brandon Peniche y Karla Esquivel llega a UNIMÁS esta tarde a las 4P/3C. Prepárate para sumergirte de lunes a viernes en una trama llena de intriga y pasión.

Nadie Como tú, producida por Nacho Sada cuenta con un elenco de lujo en al que se unen grandes actores como Eduardo Santamarina, Diego Olivera, Alejandra Barros, Elizabeth Álvarez, Ramsés Alemán, Daniela Álvarez, Carlos Speitzer, Guty Carrera, Tania Saenz e Iván Arana, quienes darán vida a los demás personajes que harán vibrar tus emociones.

¿De qué trata Nadie como Tú?

PUBLICIDAD

La trama sumerge al espectador en un mundo donde dos familias poderosas luchan por el control y la supremacía, desatando conflictos que van más allá de la razón.

La historia se centra en Ximena Santana, una mujer cuya existencia se creía perdida en el tiempo, pero que emerge como heredera de una fortuna que cambiará su destino y desatará una serie de eventos que pondrán a prueba su fuerza y determinación.

A medida que la historia avanza, Ximena se cruzará con Salvador, heredero de otra prominente familia, y juntos enfrentarán las adversidades que les depara el destino.

Nadie como Tú promete cautivar al público con una narrativa clásica pero llena de frescura y emoción.

Esta producción nos transportará al fascinante mundo de la elaboración y producción del mezcal, mientras que, al mismo tiempo, nos envolverá en una apasionante historia de amor marcada por el enfrentamiento, las mentiras y los obstáculos.