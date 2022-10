Mira Quién Baila 2022: Reñidos duelos y por primera vez un participante se lesiona antes de iniciar la contienda

La décima temporada del reality show inició con la presencia de 'La Chica Dorada', quien interpretó sus éxitos ‘Algo Tienes’, ‘Yo No Soy Esa Mujer’ ‘Boys Will Be Boys’ y ‘Me Gusta, Me Gusta’. Además, Ana Isabelle, Brenda Kellerman, Ferdinando Valencia, Jorge Anzaldo, María León, Michelle González y Miguel Martínez hicieron su entrada triunfal en el escenario de Mira Quién Baila.