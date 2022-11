Mira Quién Baila 2022: María León es la nueva campeona y todo lo que pasó en la gran final

Las dos finalistas restantes se enfrentaron en un último duelo de baile con el tema ‘Fearless Hero’ de la película ‘Puss in Boots 2: The Last Wish’. Después de esa coreografía conjunta, el jurado tomo la decisión de darle la victoria a María León, quien ganó un cheque por 35 mil dólares para The Resource Foundation. Ana Isabelle no se fue con las manos vacías, ya que obtuvo 5 mil dólares para la fundación March of Dimes Puerto Rico.