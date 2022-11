Mira Quién Baila 2022: 10 momentos inolvidables de la décima temporada

María llegó a la final junto a Ana Isabelle y Jorge Anzaldo, quien luego de dos rondas de baile fue declarado el tercer lugar de la contienda. Para definir el primer lugar, las dos participantes se enfrentaron en un último duelo, con el tema ‘Fearless Hero’ de la película animada ‘Puss in Boots 2: The Last Wish’. Luego de esta coreografía conjunta, los jueces dieron la victoria a la mexicana, quien ganó un cheque por 35,000 dólares para The Resource Foundation.