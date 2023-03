Mi Camino es Amarte llega a su gran final esta noche: revive 10 escenas que marcaron la novela

Sin guardarse más el secreto que prometió no revelar para no herir a Daniela, esta vez Memo no tuvo más opciones. Ante las sospechas de la arquitecta, el traileroAl confirmar el amorío que Fausto y Karen mantuvieron por años, Daniela los confrontó con todo su coraje. Karen aprovechó para revelarle que ella ocasionó que en años pasados perdiera sus embarazos, y llevó al máximo su odio contra la arquitecta. En medio de su discusión la aventó sin piedad por unas escaleras dejándola a un paso de morir.