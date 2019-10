"No podía controlar las lágrimas escribiéndola", Fonseca habla de la canción que lo tiene nominado al Latin GRAMMY 2019

La nostalgia suele ser una gran musa, eso afirma el cantante colombiano Fonseca, pero en su caso también fue el trampolín que lo llevó a recibir cuatro nominaciones a Latin GRAMMY este año, convirtiéndolo en el colombiano con más nominaciones al codiciado megáfono.

Al meditar que esta es la 20ma entrega de los premios, el intérprete cuyo nombre completo es Juan Fernando Fonseca Carrera, dice: “Un Latin GRAMMY es algo que siempre va a pesar en tu carrera. Es un orgullo cuando te presentan en algún lugar y mencionan las veces que has estado nominado un Latin GRAMMYo que lo has ganado”.

El músico colombiano recuerda que su carrera comenzó poco después de la primera gala, la cual fue en septiembre del 2000. “En el 2002, yo saqué mi disco Fonseca, y para mí era como que un sueño muy lejano verme recibiendo uno de esos premios”.



Pero ese sueño no tardó en vestirse de realidad. Su siguiente disco (‘Corazón’) incluyó un tema llamado ‘Te mando flores’ que lo pegó enseguida en todas las radios y en el 2006 se llevó a casa el Latin GRAMMY a la Mejor Canción Tropical.

“En esa ceremonia sudé mucho porque, cuando llegó el momento de decir quién era el ganador… ¡El papel no salía del sobre! Había tres personas presentando el premio y ninguna lograba sacarlo. Hasta por un momento pensé que era parte del sketch, pero no. ¡Y yo sudando!”.

“Por fin”, continúa Fonseca, “salió alguien de producción por detrás con el nombre del ganador. Cuando finalmente dijeron mi nombre, yo pensé que había pasado una hora, porque esa espera es eterna… pero en realidad habían pasado como dos minutos”.

Trece años después y con cinco Latin GRAMMY en casa, recibe la noticia de sus nuevas cuatro nominaciones (Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional y Mejor Canción Pop). “Lo que más me llena de alegría es que este es el trabajo más personal que he realizado en toda mi carrera”.

“El álbum se llama ‘Agustín’ porque es el nombre de mi hijo más pequeño. Más cercano a mi corazón no podía estar este disco”. El tema ‘Ven’, que tiene dos de las 4 nominaciones dice en parte: “Este hueco en el pecho, es mi melancolía que en tus ojos veo. No me eches de menos, que si tú me extrañas siento que me muero”. Esos versos, revela, los inspiró su hijita Paz de 9 años.



“Es lo que siento cuando me separo de ella. Desde hace mucho tiempo, cuando me iba al aeropuerto con el corazón espichado -como se dice en Colombia-, tenía ganas de escribir eso, pero con las carreras de subirme al avión, no podía. Pero un día entré al estudio a grabar otras canciones y comencé a tararear la melodía. En cuestión de un par de horas la había escrito de arriba y abajo completita”.

La emoción fue tan fuerte que Fonseca la compuso llorando: “No podía controlar las lágrimas escribiéndola, después, grabándola, cantándola… Era una emoción muy fuerte que estaba guardando muy adentro hacía mucho tiempo porque es un tema muy fuerte para mí”.

Ese sentimiento sigue pegándole duro y reconoce que aún ahora, meses después de componerla, no puede cantarla sin lágrimas en los ojos: “Hace unos días, en la gira de Colombia ella estaba allí y se la canté mientras se me aguaban los ojos. Ahora también se me mezcla el sentimiento que la motivó con lo bonito de ver cómo la gente la ha hecho tan suya y la canta conmigo”.

Precisamente por toda la emoción que genera ‘Ven’, su cantautor no le había explicado a su hija que se lo escribió a ella. “Tuvo que ser Juliana, mi esposa, quien le dio la noticia. Ella se puso feliz, aunque creo que no comprende a profundidad toda la letra, porque cada palabra que está allí tiene una mística muy profunda”.

‘Ven’ no es la única sorpresa que tiene el álbum ‘Agustín’, en donde incluyó desde una colaboración con artistas urbanos con Cali y El Dónde hasta baladas románticas con grandes voces como Nahuel Penisi. "Por estas colaboraciones quisiera ganar el Latin GRAMMY al Mejor Álbum del Año” reconoce, “todas las nominaciones son un honor, pero ésta es como que una nominación más inclusiva, es como un reconocimiento a toda la gente que trabajó conmigo en ese disco, en la que más puedo agradecerles que me hayan ayudado a crear un disco tan completo”.

Este 14 de noviembre, a partir de las 8:00 P.M., no te pierdas la transmisión en vivo que hará Univision de la ceremonia de los Latin GRAMMY desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.