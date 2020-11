Ni Lollapalooza ni Coachella, este año Nathy Peluso entrará por la puerta grande al Latin GRAMMY 2020

A sus 25 años, la cantante argentina Nathy Peluso, confirmada para presentarse en los Latin GRAMMY, se siente una mujer 100% optimista. Por eso, aunque algunos consideren que la música urbana esté dominada por los hombres, ella asegura que jamás se sintió discriminada. “Nunca lo vi como una lucha, ni permití que se me pusieran muchas barreras. Tal vez como era algo underground había menos gente, la verdad es que yo siempre lo he llevado con positivismo, porque sé que mi función es demostrar que las mujeres podemos estar aquí al igual que los hombres porque tenemos cosas importantes qué decir”.

Esa buena actitud la ayudó a colocar el azote del covid-19 en perspectiva, aunque su aparición acabó con sus planes de presentarse en Lollapalooza y Coachella este año. “Imagínate la ilusión que tenía de estar en esos festivales. Tuve que tramitar muchas sensaciones desde mi yo interno, comprender que a la larga, aunque ya no pude lograr esos sueños, todo esto me ha permitido componer desde otro lugar y darme más tiempo para mí, que era un lujo que en la vorágine del estrés precovid no podía darme”.

La cantante argentina se encontraba en España, donde reside “entre Barcelona y Madrid”, cuando ese país enfrentó los casos astronómicos de coronavirus, y reconoce que sintió el impacto de las noticias. “Tal vez la palabra miedo es muy fuerte… Me asusté, aunque lo vi controlado; creo que más que todo fue agobiante. Lo viví con tristeza porque a mucha gente le fue muy mal, mucha gente cerró negocios, yo no podía ver a mi familia…”.

Para no deprimirse, la cantante de Buenos Aires visualizó el futuro: “Elegí pensar que era algo pasajero y que íbamos a salir de esta, como lo estamos haciendo… Yo veo la vida con mucha ilusión porque este año me ha permitido pensar, revisar y aprender muchísimo. Creo que todo en algún momento va a acomodarse, mientras tanto nos trae mucho aprendizaje como sociedad y como individuos”.

“Creativamente este año ha permitido que muchos artistas se reconecten con esa parte y saquemos más canciones, a mí me permitió sacar este disco (‘Calambre’) con una artesanía más dedicada, que si yo iba a estar en gira no iba a tener porque no podría concentrarme tanto tiempo. Creo que es positivo sacar música ahora porque la gente la necesita más que nunca y para mí es inspirador acompañarlos en momentos críticos”.



La artista, que comenzó su carrera cantando por las noches en hoteles canciones de Frank Sinatra mientras en el día estudiaba pedagogía, está feliz al debutar por la puerta grande en los Latin GRAMMY 2020, pues además de ser parte del show tiene dos nominaciones.

Recuerda con emoción que se enteró de estas postulaciones mientras caminaba por una de las calles de Barcelona, cuando iba a hacerse un manicure. “Me volví loca, comencé a correr por la calle, porque para mí era como un regalo del cielo. No me esperaba que me fuera a tocar, ¡y me tocó dos veces!”.

Como era de esperarse Nathy, cuyo nombre real es Nathalia Beatriz Dora Peluso, sueña con ganarlo, pero aclara que más que por ella le gustaría recibirlo como un medio para mostrar el aprecio y amor profundo que le tiene a sus papás: “Gracias a ellos progreso, ellos me han dado muchas herramientas para ser quien soy y me gustaría celebrarlo con ellos”.



Gane o no, la cantautora sigue con su intención de seguir creando canciones que cumplan con su objetivo: “Quiero despertar cosas en las personas, pasiones, catarsis, atravesarlas con una emoción que las haga sentir vivas… Y, en cuanto me dejen subirme a un escenario, hacer mi gira con mi disco 'Calambre' para poder compartir con la gente”.

