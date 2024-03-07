La Viuda Negra, protagonizada por Ana Serradilla, se estrena esta noche por UNIMÁS

Griselda Blanco, también conocida como ‘la viuda negra’ fue una de las narcotraficantes colombianas más sanguinarias temidas en Estados Unidos, sus años de libertad dejaron un baño de sangre y la distribución de toneladas de drogas por diferentes ciudades de Estados Unidos.

Esta vida desenfrenada y llena de ambición es narrada en el libro ‘La patrona de Pablo Escobar’ de José Guarnizo el cual fue adaptado para llevaron a la pantalla chica en ‘La Viuda Negra’, novela estelarizada por Ana Serradilla se estrena esta noche por UNIMÁS a las 7P/6C.

De qué trata la viuda Negra



'La Viuda Negra' es una super producción en la que se narra la vida de Griselda Blanco, una mujer colombiana que a los catorce años la pareja de su madre la viola y desata la furia que será una constante en la vida de esta temible mujer.

Después de ejercer la venganza contra el violador, Griselda se enamora por primera vez. Cejas, su pareja, será el primero en traicionarla para dar nacimiento a la Viuda Negra, la gran leyenda del crimen. A partir de entonces, la vida de ‘la Madrina’, como también se le conocerá, se liga al creciente negocio del narcotráfico tomando el control en varias ciudades de Estados Unidos.

La vida de la mujer más poderosa del narcotráfico se cruza con la del obsesivo policía que la persigue, el agente Norm Jones, quien ha dedica sus días a perseguirla para encarcelarla.

De esta manera ‘la Madrina’ deberá estar alerta para no terminar presa, cuidarse de bandas rivales, defender a su familia y seguir controlando el tráfico de drogas, lo que hace que ‘La Viuda Negra’ sea una serie llena de acción e intriga que no puedes perderte.

5 datos sobre Griselda Blanco