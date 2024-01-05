Enamorándonos Recargado regresa esta noche con todo el romance por UNIMÁS
Enamorándonos, el reality show dedicado al amor está de regreso lleno de sorpresas y nuevos amorosos. Acompaña a Ana Patricia Gamez y Rafael Araneda esta noche a las 8P/7C por UNIMÁS.
Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.
Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda vuelven luego de pasar las fiestas navideñas para retomar la quinta temporada de Enamorándonos, el reality show dedicado al amor.
A partir de esta noche en punto de las 8P/7C el show conducido por uno de los dúos más queridos de la televisión regresa a las pantallas de UNIMÁS y ahora también a través de ViX podrás ver cómo es que amorosos y flechados buscan a su media naranja.
Lo que podemos esperar en Enamorándonos Recargado
En esta nueva etapa del show veremos qué pasa con Carolina y Jonathan, quienes se hicieron novios en el último capítulo del 2023, e inclusive nos podrían dar una gran sorpresa en estos nuevos capítulos.
A Laysha por fin le llegó el amor con Andrés y se convirtieron en una de las parejas más celebradas del año, esperemos que sigan derramando miel durante esta temporada.
Por otro lado, Paul y Kiara, quienes se habían separado tras iniciar un tórrido romance en el show dos años atrás, tuvieron un emotivo reencuentro y parece que esta segunda oportunidad podría ser la buena.
Además, ¿ Isabel por fin le dará una oportunidad a John de sacarla del palco y tener una relación seria? ¿ Esdras habrá reconquistado a Rubí o deberá de seguir mostrándole por qué es el hombre para ella?
Descúbrelo en el regreso de Enamorándonos Recargado, junto a Ana Patricia, Rafa Araneda, Migbelis Castellanos y los amorosos esta noche a las 8P/7C, después del gran estreno de ¿Quién Caerá? por UNIMÁS.