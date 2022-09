El Retador: Las lágrimas de Lupillo Rivera, la salida de Arath de la Torre y Dulce pierde su trono de canto

Luego de que Dulce perdiera el trono de baile frente a Karina Reyes, Luis Antonio López, mejor conocido como 'El Mimoso', dijo no estar de acuerdo con la opinión y voto de los jueces ya que, a su juicio no hay coherencia y eliminan a los que mejores comentarios les dan. Como era de esperarse, Lupillo Rivera le respondió al participante y dejó claro que no hay favoritismos en el reality show.