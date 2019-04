Henry Martin: “Hay momentos en los que digo que ya no quiero ni puedo seguir”

“Hay momentos en los que digo que ya no quiero ni puedo seguir, pero llego a la casa, tengo a mi familia y recuerdo lo que me enseñaron desde pequeño. Esto es para lo que trabajé toda mi vida y tengo que seguir esforzándome; no falta mucho para lograr y demostrar”, mencionó el delantero azulcrema en charla con Univision Deportes durante el día de medios previo a la final de Copa MX.

“Es muy emocionante para mí el ver que motivo a mucha gente para no darse por vencidos y seguir y que a pesar de que sucedan cosas que no están en tus manos es complicado de un modo que no te caigas y no te mate la cabeza, pero es peor si te dejas vencer y que te pasen por encima”, finalizó.