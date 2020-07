Incluso, desde mediados de marzo, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, implementó diversas medidas para evitar que el virus se propagara. Mediante sus redes sociales, el mandatario envió diversos mensajes a la población para agradecer la atención que han prestado a dichas medias, aunque también dejó en claro que "no queremos tener que tomar medidas coercitivas o imponer sanciones a quien no cumpla con su responsabilidad, pero no nos temblará la mano para hacerlo si por algunos irresponsables se pone en riesgo la vida de todos".