Granja vinculada al brote de E. coli en lechuga romana anuncia nuevo retiro de coliflor

¿Qué lechuga se puede consumir?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que por el momento no existe motivo para que las personas dejen de consumir lechuga romana en los condados de San Luis Obispo, Santa Cruz, Monterey y Ventura, en California, siempre y cuanto haya sido cosechada después del 23 de noviembre.

Si los consumidores, compradores y cadenas de alimentos no pueden confirmar que la lechuga romana que utilizan en sus productos proviene de una fuente no contaminada, el CDC los urge a no comprar estos alimentos, y si ya lo hicieron, la recomendación es tirarla de inmediato o que la regresen al establecimiento donde fue adquirida.