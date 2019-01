Separación de familias: el suplicio de una madre para reunirse con su bebé en San Francisco

El fin de una pesadilla

Con los ojos llorosos y la mirada fija en el pasillo de llegadas de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de San Francisco , Sindy se frotaba las manos, impaciente. La silueta de una mujer cargando a una bebé se dibujó a lo lejos y ella, al momento que vio a Juliet, no pudo contener las lágrimas. La bebé, como si se tratara de un reflejo, hizo lo mismo. Sindy la abrazó y la alejó de las cámaras y los periodistas que fueron testigos del reencuentro. “Ya mi amor, no llores”, le dijo para calmarla.

“No me imagino el dolor que pudieron sentir los dos al ser separados. Tanto ella al sentirse abandonada por él, porque ella no entiende, está muy pequeña, no sabe que en verdad se la arrebataron y la separaron del único familiar con el que ella estaba”, señaló.

“Me tuvieron tres días en la ‘hielera’ (centro de detención) y ahí no me daban comida para la niña. Solo me daban dos burritos y mi hija de los comía los dos. Estuve tres días ahí cuando me llamaron que ya me iban a llevar, y les dije que yo no les iba a dejar la niña porque ella tiene 18 meses”, explicó en la conversación.