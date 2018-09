"Cuando yo hablo con ellas lo que hacen es llorar" confiesa padre de gemelas retenidas en un centro de detención

"Me tomaron las huellas y me verificaron mi ingreso. Me dicen que espere, pero ya han pasado tres meses", relata el hombre a Univision.

González confiesa que no pidió ayuda a un abogado, o un grupo proinmigrante. "No me asesoré, ni consulté con un abogado. Me dijeron que fuera a tomarme las huellas y fuí".