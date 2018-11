Estos son los trámites que puedes realizar en los kioskos del DMV

Desde el 2017 el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) lanzó su programa DMV Now, que consiste en una serie de kioskos o terminales de autoservicio en donde se pueden realizar ciertos trámites, y así evitar asistir a una de las oficinas de esta dependencia.

¿Qué trámites puedo realizar?

Las terminales DMV Now permiten completer la renovación de la matricula o registro vehicular y solicitar la condición del Plan para No Operar su unidad (PNO) sin tener que hacer fila en una sucursal del DMV. Los módulos aceptan varios métodos de pago e imprimen de manera inmediata una tarjeta con la matrícula vehicular, así como la calcomanía o comprobante del trámite una vez que concluya la transacció.

Las terminales DMV Now no pueden hacer lo siguiente

¿Dónde puedo encontrar un kiosko DMV Now?

¿Funcionan para todo tipo de vehículos?

Los kioskos DMV Now permiten realizar el trámite ya mencionado para los siguientes tipos de vehículos:

¿Qué documentos o datos necesito?

¿Cómo puedo pagar?

¿Qué puedo hacer si tengo problemas mientras estoy usando la terminal?

Si necesita asistencia con una terminal de autoservicio DMV Now o una transacción en una terminal DMV Now, comuníquese con el centro de atención al cliente al 1-866-955-5258.

El horario normal de oficina es de lunes a sábado de 4:30 a.m. a 8:30 p.m., horario del Pacífico.