Estas agencias de la Bahía brindarán transporte gratuito durante Navidad y Año Nuevo

La Agencia Municipal de Transporte de San Francisco (Muni) informó que el servicio gratuito se otorgará durante la víspera del Año Nuevo. Por su parte, la Triple A anunció que su servicio ‘Tipsy Tow’ de grúas sin costo estará vigente desde las 6:00 pm de la Nochebuena hasta las 6:00 am del día Navidad para todo el Norte de California.

Los conductores no se sientan con la capacidad de conducir sus propios vehículos, incluso aquellos que no sean miembros de la Triple A, podrán recibir un servicio de remolque gratis siempre y cuando el destino este dentro de un rango de 10 millas de distancia.

En el condado de Santa Cruz, seis restaurantes estarán ofreciendo bebidas sin alcohol gratis para los clientes que viajen con conductores designados. Los establecimientos son Bay Bar and Grill, Beach Street Pizza and Bar, Brady’s Yatch Club, Bruno’s Bar and Grill, el restaurant Imura Japanese y el Jury Room.