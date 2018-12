Mujer de Hayward acusa a agentes de abuso policial

“Me jaló el pelo y me puso así, contra el carro (…) Me aventó porque mi labio se me reventó y yo por eso grité y en ese momento escupí sangre (…) Luego me dijo que me calmara y es cuando me aventó al cemento y nomás sentí cuando mi cara pegó”, dijo Olvera en una entrevista con Noticias Univision 14.