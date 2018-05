Prohíben a bar en California producir cerveza con derivado de la marihuana

Ninguna ley federal prohíbe el uso de cannabis, pero hace falta una aprobación especial para usar un ingrediente no convencional en la producción de cerveza. El Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) permitirá a Black Hammer Brewing vender el resto de las cervezas que ya ha producido con cannabidiol, incluyendo una llamada Toke Back Mountain.

El cannabidiol, también conocido como CBD, es un cannabinoide no sicoactivo. En teoría quienes beben la cerveza no se drogan, pero muchos de sus consumidores dicen que se sienten calmados después de tomarla, se lee en una nota en The San Francisco Chronicle.