El condado de San Mateo es el primero de California en adoptar la venta de comida casera

“Muchos no saben que cuando cocinan platillos para recaudaciones o venderles a sus vecinos, en realidad están rompiendo la ley”, dijo Canepa.

Pero esta iniciativa del condado no significa que cualquier comida hecha en casa que se ofrezca en venta estará dentro del marco de la ley. Las limitantes de la AB-626 son varias: todos los alimentos deben ser cocinados y vendidos el mismo día, no pueden tener más de un empleado de tiempo completo y los propietarios no pueden tener ingresos mayores a los $50,000 anuales procedentes de este negocio.