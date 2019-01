Roban miles de dólares en botas y sombreros de tienda en San José; el dueño ofrece recompensa

“Bastantes veces me han robado y lo curioso del caso es que todas las veces les he proveído el video y siempre trato de recopilar información para la Policía, para que lleve al arresto de una persona y desafortunadamente por mala suerte mía o de los policías nunca han arrestado a nadie”, se queja este comerciante de la ciudad.

“¿Quién me va a comprar una pura bota? Entonces a parte de lo que se llevaron me dejan esto aquí, hasta coraje me da mirar. Mejor se las hubieran llevado”, dijo Sandoval.