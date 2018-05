10 cosas que sólo las mamás latinas hacen

Cuando se trata de cuidar y amar a sus hijos, las mamás son capaces de hacer lo que sea, incluso cosas que parecen un tanto extrañas. A veces resulta difícil entender la razón o la lógica detrás de ellas, especialmente cuando somos niños y adolescentes. Sin embargo, un día descubrimos que todas esas frases y consejos están llenos de sabiduría y amor hacia nosotros.

Te esperan cada sábado en la noche para poder dormir tranquilas, incluso si ya tienes 35 años o vives en otro estado

Tu mamá considera importante saber que llegaste a casa cada noche, para saber que estás a salvo. Y cuidado si no contestas, porque ella se convertirá en espía para mensajear a tus hermanos o amigos cercanos para preguntarles sobre tu paradero.



Recordarte sobre los remedios caseros ante cualquier percance

¿Te duele el estómago? Toma té de esto. ¿Te duela la cabeza? Presiona fuertemente tu brazo. ¿Tienes principios de gripe? Ponte una cierta pomada en el pecho y la espalda. Sin duda alguna, las madres latinas almacenan remedios de generación en generación que son la primera opción ante cualquier malestar.



Andar descalzo por la casa está prohibido bajo su cuidado

No te vaya a dar gripa o tos, con eso de que el frío se sube por los pies. Lo mismo aplica a suéteres y chamarras.



Tienen listo para ti un montón de comida, incluso si no tienes hambre

Porque desde niños la comida es la mejor muestra de cariño que pueda existir. Y recuerda, la comida no se desperdicia, así que ni pensar en no terminarte lo que te sirvan. ¿Pues para eso son los contenedores usados de crema y queso, no?



Son portadoras de relojes biológicos que les indicarán cuando estás list@ para tener novio, casarte y tener hijos

Ellas son las primeras en recordarte que el tiempo pasa y este no vuelve, así que constantemente tienen la misión de indicar que está llegando la hora de tomar decisiones, especialmente si está deseosa de tener nietos.



Te recuerdan que SIEMPRE hay cosas que hacer

Para tu mamá nada justifica quedarse sentado en el sillón sin “hacer nada”, entiéndase por eso estar entretenido con cualquier celular, tablet o computadora. En cuanto te vea en ese estado, su primera pregunta será: ¿Qué estás haciendo? y si tu respuesta es: “nada”, prepárate para una larga sesión de quehaceres hogareños.



Te enseñan a ser un digno representante de la familia

Para tu mamá debes comportarte a la altura, especialmente si estás frente a personas que conoces por primera ocasión. Nada justifica no saludar a alguien o ser grosero.



Se convierte en tu instructora de manejo y nunca deja de decirte 'fíjate de los dos lados'

Porque para tu mamá siempre serás un pequeño, consideran que deben darte indicaciones cada tope, semáforo o riesgo en el camino incluso si llevas años conduciendo.



Se autoproclaman las decoradoras oficiales de tu auto

El amuleto de la suerte en el retrovisor y los bordados en los asientos de tu Toyota favorito son algunas de las decoraciones clásicas a elegir. ¡Cuidado y elijas algo que no va acorde a su gusto, te reclamará y volteará los ojos cada que lo vea!



Te amarán sin importar lo viejo que te pongas

Tu mamá te consentirá y preocupará por tu bienestar sin importar lo lejos que estés de ella o la edad que tengas.



Sería genial si tu mamá dejara de hacer ciertas cosas, aunque pensándolo bien son todas esas cosas lo que la hacen especial