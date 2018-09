Así afectarían los cambios migratorios a los inmigrantes de la tercera edad

Pero los expertos llaman a no tomar ninguna decisión apresurada. "Es importante recalcar que no ha existido ningún cambio hasta ahora, que no ha entrado en efecto nada. Escuchamos que muchas personas cancelan sus beneficios médicos, o dejan de renovar sus procesos para estampillas de comida. Por favor no lo hagan", asegura Diana Otero, vocera del programa de Inmigración de Caridades Católicas.