#AyDiosFrío18, la etiqueta que demuestra el humor de los texanos ante un frente invernal

Varias ciudades de Texas como Austin, Houston y San Antonio despertaron con bajas temperaturas y carreteras congeladas; sin embargo, eso no detuvo el humor en las redes sociales de San Antonio cuyos usuarios convirtieron la etiqueta #AyDiosFrio18 en tendencia en el estado.

Inicialmente se usó para burlarse de lo inusual que son las temperaturas gélidas en San Antonio, pero poco después incluso la cuenta oficial de Twitter de Houston la incluyó al informar sobre sus acciones de prevención.

"Estamos atendiendo a la gente para que todos se mantengan cálidos", tuiteó la ciudad de Houston:





Hubo también quien declaró a todo el estado "cerrado" ante el mal tiempo:





Esta usuario compartió esta foto con el mensaje "En el sur de Texas, tenemos dos estaciones".





"El tiempo en San Antonio nos tiene así ", comentó este usuario:





"¿En serio Texas? ¿Esto es lo que tiene a todos alterados?", señaló este tuit:





Este usuario tuiteó una imagen en la que se lee: "Vamos al HEB, ¿se te ofrece algo?", en referencia a la popular cadena de automercados.





"¿Quién diría que salir a pasear a tu perro podría ser tan peligroso?", comentó Victoria Maranan:





"San Antonio está cerrado debido a que todos reaccionan de esta forma en cuanto la temperatura es de menos de 75 grados", señaló esta tuitera:



#AyDiosFrio18 San Antonio closed due to everyone reacting this way as soon as the temp went below 75 pic.twitter.com/tjYeokbxFV — Stephanie D Lopez (@slokita) January 16, 2018



"¿Esto es QUÉ?", escribió esta usuaria que evidenció que sus gatitos no reconocían la nieve:





"Preparándome para el #AyDiosFrio18 así", escribió otro con una foto en la que aparecía el mensaje: "Ropa de invierno en el sur de Texas".





"Chuy en San Antonio se ve así", aseveró este:





Recuerde mantenerse alerta e informado de las condiciones del tiempo durante las próximas horas a través de las páginas de Univision y la cuenta “Vigilantes del tiempo” en Facebook.

