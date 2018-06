“Montón de mexicanos, nadie los quiere aquí, espaldas mojadas”: así insultaron a una enfermera estadounidense y su familia

HOUSTON, Texas. - Ángela Gómez, una enfermera de 28 años nacida en el estado de Washington, quien actualmente vive y trabaja en San Antonio, Texas, todavía no puede creer que una simple recomendación de buenos modales por parte de una tía suya a una familia anglosajona con niños, se tornara en una agresión verbal con tintes raciales.

“Todos ustedes son un montón de mexicanos, nadie los quiere aquí, deberían regresar al lugar de donde vinieron… espaldas mojadas, agradécenos por recibir asistencia del gobierno”, asegura Gómez que les gritó una mujer, acompañada de su esposo y dos hijos, a quien minutos antes ella y su familia le había cedido una mesa en el parque de diversiones Six Flags Fiesta Texas, el pasado sábado.

“Nosotros llegamos alrededor de las 10 am al parque para celebrar el cumpleaños de una prima. Éramos como 15 y fuimos temprano para agarrar varias mesas y poder sentarnos juntos”, dijo Gómez en una entrevista telefónica con Univision Noticias.

Al cabo de un rato, el hijo de la pareja se sentó sobre la mesa y una tía de Gómez se dirigió a la madre del menor y le pidió: “Le puedes decir que se siente en la banca y no en la mesa porque ahí es donde estamos comiendo”. En ese momento el padre le contestó que solo era un niño. Pero la madre, al parecer molesta por el comentario, les dijo que ya estaban terminando y empezó con los insultos.

“Ahí fue cuando decidí grabar. Quería que me lo dijera en cámara y registrar su rostro. Así tendría pruebas de que nosotros no empezamos el problema, en caso de que el personal de parque quisiera sacarnos”, dijo Gómez al tiempo que reconoció que le contestó con maldiciones y le pidió que se fuera de allí. Ese intercambio se escucha en la grabación.

“Esto no está bien. Me pregunto por qué de repente algunas personas se sienten tan cómodas diciendo ese tipo de cosas (insultos raciales) en espacios públicos, en frente de niños”, dijo y agregó que la mujer no tenía bases para concluir que ella y su familia eran mexicanos.