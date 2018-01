En medio del ambiente tenso en el que viven los jóvenes beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en espera de que el Congreso pase una legislación que los ampare definitivamente, una universidad pública de Texas anunció la creación de un centro para apoyar a sus dreamers.



La Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) abrió este lunes el primer centro de apoyo a dreamers, el Dreamers Resource Center, en el que ofrecerá servicios legales, financieros y emocionales a los estudiantes que son beneficiarios del programa DACA y a otros jóvenes indocumentados.



Today, we opened the Dreamers Center, which will provide legal resources and emotional support to UTSA DACA students. Read more: https://t.co/zdDufTrMWv #UTSA #Dreamers #DACA pic.twitter.com/r1z5a1XGlI

— UTSA (@UTSA) January 22, 2018