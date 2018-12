Rumor Report Rundown:

► Cardi B avoiding arrest ( 00:10)

► Oprah Winfrey selling chairs from the show ( 00:39)

► Taraji P. Henson goes vegan ( 01:12)

► Kanye West issues apology after being on cell phone at Cher Show ( 02:45)

► Ariana Grande drops 'thank u, next' ( 03:58)