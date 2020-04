Gamez Law Firm devuelve a la comunidad

Durante estos tiempos inciertos y difíciles, el apoyo a la comunidad es más importante que nunca. The Gamez Law Firm, en colaboración con varios restaurantes locales, está tomando la iniciativa para ayudar a quien lo necesita. Proporcionarán paquetes que incluyen alimentos y artículos esenciales a 1,000 familias necesitadas en nuestra comunidad de San Antonio. El Sábado 4 de Abril a las 12 p.m., darán paquetes de atención a familias necesitadas en el restaurante mexicano Panchito's ubicado en 4100 McCullough San Antonio, Texas 78212. Los paquetes incluirán: frijoles pintos, arroz, 4 paquetes de avena, 1 docena de huevos, leche, mantequilla, 2 aguacates, plátanos, 4 manzanas, carne molida, salsa, 1 docena de tortillas y 2 rollos de papel higiénico. En las próximas semanas, la firma de abogados Gamez se asociarán con otros restaurantes locales para seguir aportando a la comunidad.

"The Gamez Law Firm ha sido parte de esta comunidad durante más de 45 años y la comunidad siempre ha sido muy solidaria". Ahora, durante estos tiempos complicados, la firma de abogados Gamez hará su parte para apoyar a su comunidad. “Hacemos un llamado a todas las empresas e individuos capaces para que muestren su apoyo de cualquier manera que puedan. Estos son tiempos difíciles que prueban la fortaleza de nuestra comunidad. En nuestra esencia, somos una comunidad decidida llena de gente trabajadora. Todos somos luchadores! Lucharemos y con el apoyo de la comunidad, volveremos más fuertes que nunca".

Para mantener a nuestra comunidad segura, la firma de abogados Gamez ofrece consultas gratuitas de Skype y Facetime a cualquier persona que busque representación legal. Los médicos también ofrecen telemedicina para que no tenga que abandonar su hogar. The Gamez Law Firm no permitirá que COVID-19 demore su reclamo. Visite su sitio web en joegamezlaw.com o llame al (210) 736-4040. ¡Recuerda, Gamez Law Fights!