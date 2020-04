Gamez devuelve a la comunidad durante COVID-19

Durante estos tiempos inciertos y difíciles, el apoyo a la comunidad es más importante que nunca. The Gamez Law Firm en colaboración con varios restaurantes locales, está tomando la iniciativa para ayudar durante este tiempo. Proporcionarán paquetes que incluyen alimentos y artículos esenciales a 1,000 familias necesitadas en nuestra comunidad. The Gamez Law Firm junto con Martha’s Mexican Restaurant estarán proporcionando paquetes de ayuda a familias necesitadas el sábado 25 de abril a las 9:00 a.m. en La Trinidad Church, 300 San Fernandez, San Antonio, Texas 78207. Los paquetes incluirán: 1 libra de carne, 1 libra de arroz, 1 libra de frijoles, 1 docena de huevos y 5 papas. En las próximas semanas, The Gamez Law Firm seguirá asociándose con otros restaurantes locales para continuar con estos esfuerzos.