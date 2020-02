El Caballo conoció de cerca a Aleks Syntek: esto es lo que descubrió sobre el cantante y su familia

Esa vez me asignaron a Aleks Syntek y su equipo de músicos y roadies. Aleks se sentó en la segunda fila, en el medio, justo detrás de la consola del vehículo. Adelante conmigo creo que iba Juan Carlos, exintegrante de Moenia. Aleks sacó de su maletín un aparato parecido a un iPod y lo conectó al auxiliar de la van, desde ahí tocaba varios beats y samples que, me imagino utilizaría en futuras producciones.

No recuerdo muy bien, pero si no me equivoco, llegamos al hotel, hicieron check-in, subieron algunas maletas a sus habitaciones y en menos de 30 minutos ya íbamos rumbo al centro de convenciones para su presentación. La foto compartida fue tomada justo antes de partir.