EL FAMOSO ESTILISTAS DE LAS CELEBRIDADES, YEISON CORTES, PRESENTA UN LOGRO MAS EN SU CARRERA PROFESIONAL

Es maquillador profesional en diferentes Reinados de Estados Unidos. Por su gran trabajo ha sido galardonado en varias ocasiones como el Celebrity Makeup artist of the year por The NY Hispanic Cosmetology & Beauty Chamber Of Commerce. En 2021, por los premios urbanos, en New York, como Maquillista destacado del Miss universe 2020-21; en los premios CT Latin Awards como Celebrity Makeup Artist 2021 en Connecticut.