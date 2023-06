The Secret Art of Human Flight: la notable contribución de Marisa Milroy al Festival de Cine de Tribeca

El film que es dirigido por H.P Mendoza y escrito por Jesse Orenshein cuenta con un talentoso elenco de actores:

● Grant Rosenmeyer: conocido por su participación en películas como "The Royal Tenenbaums" y "Money Monster", interpreta al viudo en busca de respuestas.

● Paul Raci: Destacado por su papel en "The Mother" y "Sound of Metal".

● Nican Robinson: Reconocido por su trabajo en "Thunder Road" y la exitosa serie "13 Reasons Why".

● Lucy DeVito: Conocida por su participación en la serie animada "Little Demon".

● Maggie Grace: Famosa por su papel en la franquicia "Taken" y en la serie "Fear the Walking Dead".