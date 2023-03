Tania Victoria Marín: Una modelo que inspira a muchas jóvenes a seguir sus sueños

No obstante, enfatiza que su manera de convivir con la industria de la belleza es hacer lo que le gusta y lo que le hace feliz. “Llevo una alimentación equilibrada pero no dejo de comer lo que me gusta. Me encanta el chocolate y cada día como mi cuadrito de chocolate. También me gusta mucho jugar tenis y hacer ejercicio, por lo menos 30 minutos de cardio en casa”, menciona Marín.