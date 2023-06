ROGER ARGENIS REALIZA LANZAMIENTO DE SU PRIMER DISCO COMO SOLISTA “HAPPY SAD”.

“Sin duda este tema es muy especial para mí, ya que hace no mucho tiempo perdí a una persona que era indispensable en mi vida y fue algo muy duro, algo que además decidí enfrentar en silencio, pero creo que el haberlo plasmado en una canción me resultó muy liberador, me dio mucha paz y al mismo tiempo sirve para honrar la memoria de una persona que me acompañó siempre en las buenas y en las malas y que solo espero que donde se encuentre, sepa que por aquí seguimos dándole para adelante como siempre, recordándola”.