OZUNA ANUNCIA GIRA MUNDIAL DE CONCIERTOS 2022

La principal promotora de conciertos de música latina Elite Marketing Media (EMM), a cargo de la producción de la gira de Ozuna en la nación norteamericana, informó que la venta de boletos para el público en general comienza a partir del miércoles, 25 de mayo de 2022 a las 10:00 am (hora local). La preventa Spotify Fans First está disponible desde hoy a las 10:00 a.m. (hora local); seguido de otras preventas especiales. Detalle de itinerarios y venta de boletos de la anticipada gira, están disponibles en ozunaworldtour.com.