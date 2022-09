Nombre de la Promoción: Gánate boletos para Rosalía en privado el 24 de octubre 2022 y regístrate para la oportunidad de ganar un meet & greet, cortesía de Nissan.

2. Nombre y dirección del Patrocinador: Univision Radio New York Inc. d/b/a WXNY/WADO- con oficinas en 500 Frank W. Burr Blvd. 6th Floor, Teaneck, NJ 07666­­­.

3. Nombre y dirección del (de los) Co-Patrocinador(es):

4. Fecha de participación: 30 de septiembre, 2022 hasta el 21 de octubre, 2022.

5. Elegibilidad: Participantes deben ser mayores de 21 años, residentes de New York, New Jersey y Connecticut con un número de Seguro Social (SSN) o de Impuestos (TIN), quienes no hayan ganado un premio del Patrocinador dentro de los últimos 30 días.

6. Manera de participar: Podrán participar en esta promoción las personas que sintonicen las mezclas de DJ Chris Mambo los viernes entre 1:30pm-2:30pm: 9/30/22, 10/7/22, 10/14/22 y 10/21/22 y cuando el locutor lo indique llamen al 1-800-963-0963 y sea la llamada #9 para participar.

7. Cuantos formatos de selección permitidos por persona: 1 por domicilio

8. Manera de elegir al (los) Ganador(es): Los ganadores serán elegidos si es la llamada #9 cuando el locutor lo indique.

9. Fecha de selección: entre 30 de septiembre del 2022 y octubre 21 del 2022.

10. Manera de notificar al (los) Ganador(es): El(los) Ganador(es) será(n) notificado(s) durante la llamada por teléfono

11. Manera y fecha de recoger el Premio: El/los Ganador(es) recibirán sus boletos via correo electrónico al correo provisto por el ganador/ra en la llamada.

12. Premio(s) y su Valor Aproximado: Cada Ganador recibirá 2 boletos para el concierto privado de Rosalía en la ciudad de Nueva York el 24 de octubre, 2022, con un valor aproximado de $200 y uno de estos ganadores será elegido al azar para un meet & greet con Rosalía. Un total de 4 ganadores serán elegidos para asistir al concierto y 1 ganador será elegido para el meet & greet con Rosalía.

Oportunidades de ganar dependerán del número de participantes. Las personas en las siguientes categorías no son elegibles para participar o ganar un premio: (a) personas que a partir de, o con posterioridad del, inicio de la promoción hayan sido o sean empleados o agentes del Patrocinador, el(los) Co-Patrocinador(es), o sus respectivas empresas matrices, subsidiarias o filiales o agencias de servicio o contratistas independientes; (b) personas que estén involucradas en el desarrollo, producción, distribución de materiales, o de la selección de los ganadores de esta promoción; y (c) personas que formen parte de la familia inmediata de o que habiten en la misma casa de alguna de las personas incluidas en cualquiera de las categorías anteriores.