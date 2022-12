MILA VICTORIA, LA JOVEN QUE SE CONVIERTE EN UNA GRAN MODELO E INFLUENCER EXITOSA

"Estoy muy afortunada por todas las oportunidades que la vida me ha brindado y por haber tenido el privilegio de conocer a tantas celebridades, personas influyentes y de buen corazón de quienes he aprendido mucho del mundo de la moda y la joyería. Me identifico como una niña con muchas ganas de crecer y mostrarle al mundo que se pueden lograr los objetivos planteados siempre que exista motivación y dedicación. Existen personas que pueden expresar opiniones negativas, pero si uno se esmera y desestima esos comentarios, puede llegar tan lejos como quiera”. - Mila Victoria