Mauricio Vega CEO de Latin Plug reconoce a Brea Frank como locutor latino destacado de la ciudad de New York

El incansable soñador colombiano, Mauricio Vega, desde muy joven reside junto a su familia en Estados Unidos, país que le abriría las puertas a su proyecto, a su sueño, que hoy materializado y aún con mucho camino por recorrer lo llama LATIN PLUG, una plataforma que fue creada en New York en el año 2017 de un soñador para soñadores, un espacio de redes de entretenimiento y eventos educativos que se ha posicionado en el mercado norteamericano durante los últimos 3 años. Dentro de sus proyectos con Latin Plug, Mauricio creó “The Conference and Festival”, evento que realiza de manera anual con el fin de ayudar a personas que desean crear espacio en el mundo del entretenimiento, y así mismo, buscar conexiones con expertos en esta industria que asistan al evento para contar sus experiencias e historias, poder compartirlas y aprehender todo lo que ellos aquí refieran en paneles moderados. Actualmente, Mauricio ha logrado posicionar su compañía no solo en Norte América, ya LATIN PLUG está en Colombia, Argentina, Puerto Rico y República Dominicana, así mismo planea expandirla de tal modo que sea reconocida a nivel mundial, como una empresa de entretenimiento y educación. Su lucha es constante, su lucha es por ser y lograr lo que un día se propuso y no está lejos de conseguirlo Vega, a través de las emblemáticas pantallas de Times Square en New York ha logrado Homenajear a talentos hispanos en Estados Unidos, entre ellos está Armando Correa, editor en jefe de People en Español, “La revista Hispana con mayor circulación en Estados Unidos”, como es reconocida. A María Celeste Arraras, periodista, autora de libros y presentadora de Televisión, también le realizó su reconocimiento por su trayectoria y ser icono de la televisión Latina en Estados Unidos