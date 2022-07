MARCOS RAZZETTI NOS INVITA A EMPRENDER DE MANERA DIGITAL

Hoy por hoy, Marcos Razzeti cuenta con Blue Hackers, Clarity Profits, RF launch, Chatcloser y BH Partnership, desde donde se sabe consciente de su compromiso social con la juventud latinoamericana, por ello busca llegar a más países con el objetivo de motivar a todo aquel que ha pensado en hacer su propio proyecto y no se ha atrevido. “Quiero mostrarles que no es necesario mudarse a otro país para comenzar una idea. Solo necesitamos ganas, ser perseverantes, trabajar por ello, no rendirnos y no escuchar a aquellos que nos dicen que no se puede. Si creemos en nosotros, todo es posible. Los latinoamericanos tenemos mucho que mostrarle al mundo entero y creo que todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo nos está permitiendo eso y más”, concluyó.