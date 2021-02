LADY VIXXEN “LA BESTIA DE LA USA” DESTAPA “MENTIRA

Lady Vixxen “ La Bestia de la USA”, nacida en Nueva York, como se hace llamar ella en las redes sociales ratifica su exitosa carrera al sumar una década de música destacándose en el género urbano con mucho flow, gracias a su carisma y talento, ganando varios premios como Revelación Femenina Urbana (2017) del Canal Telemundo 47 entre otros que la hacen un referente de proyección internacional en la industria.

Para este 2021, tiene definido que no se quedará quieta por lo que piensa cosechar más éxitos junto con Pandemia Records y Cerro Music Group. El video “Mentira” tuvo como locaciones importantes referentes históricos que harán conexión con sus fans mexicanos que esperaban tenerla más cerca.

“Este tema para mi es todo, por la simple razón que estaba pasando por muchas cosas en mi vida y decidí desahogarme escribiendo, el tema lo escribí en el 2018 y lo he grabado como tres veces, ya que yo siempre le quería sacar más y más al tema, buscándole la perfección, pero entendí que no existe la perfección y es hora de dejarles saber al Mundo cómo me siento” comenta Lady Vixxen.