‘’LA INFLUENCER SHIA SILVA ELABORA UN PROYECTO PARA RECUPERAR EL PLANETA’’

"La gran ventaja con este proyecto es que eres dueño de tu energía, una energía limpia, renovable y sustentable con la que ayudas al cuidado de nuestro planeta al reducir la huella de carbono debido a que la energía solar no contamina, no contribuye al calentamiento global ni al efecto invernadero, para producirla no pasa por ningún proceso químico ni se expulsan sustancias contaminantes a la atmósfera", detalló la joven venezolana.