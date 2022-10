LA CANTAUTORA VENEZOLANA TIARE RECIBE SU PRIMERA NOMINACIÓN A LATIN GRAMMY® A ‘MEJOR NUEVO ARTISTA

“Lograr esta primera nominación a Latin Grammy es como un sueño, es el fruto del amor, la pasión, el empeño y años de convertir la música en mi motor de vida. Se lo debo en gran parte a mis padres, quienes siempre me han apoyado desde niña. Cada día me siento muy agradecida con los logros que se están dando en mi carrera y me inspira a seguir escribiendo canciones que cuenten historias y que el mundo las pueda escuchar” nos dice esta joven que comenzó a escribir sus primeros temas a los 13 años.