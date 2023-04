JUAN LUIS GUERRA ANUNCIA NUEVAS FECHAS DE SU MULTITUDINARIA GIRA INTERNACIONAL “ENTRE MAR Y PALMERAS TOUR” EN ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO

“Decir que es un honor presentar la gira del 2022 de Juan Luis Guerra es una atenuación. Juan Luis no sólo es ejemplo de un artista irrepetible, sino también de un ser humano excelente”, expresó Nelson Albareda, fundador y CEO de Loud And Live, la compañía productora de la gira. “Ésta es nuestra tercera gira con Juan Luis y, más allá del orgullo profesional que siento al trabajar de nuevo con él y con su equipo, me llena la satisfacción personal de poder acercar de nuevo a este gran artista a sus admiradores alrededor del mundo”.