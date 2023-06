‘’JOSE CONTRERAS EL TATUADOR Y GENERADOR DE CONTENIDO ESPECIALISTA EN LA TÉCNICA MICRO REALISTA PARA CELEBRIDADES’’

‘’Tarde o temprano las personas perciben cómo realmente te sientes, como artista te puedo decir que, al mirarme en ese espejo, una gran sonrisa me acompaña, en consecuencia, el hecho de ser tomado en cuenta como un referente en lo artístico. A las nuevas generaciones les aconsejo que tomen una pausa y pregúntese, ¿hasta dónde quiero llegar? Una vez tengan esa respuesta, no presten atención a las distracciones que encontrarán en el camino, no se desvíen, hacerlo les hará perder tiempo y volverán al punto de partida. Tengan verdadera disciplina en su día a día y presten atención a sus redes sociales, hoy en día son la prioridad a la hora de mostrar su portafolio al mundo. Y cuando el éxito llame a tu puerta, no permitan que esa luz brillante los difumine, recuerden que un verdadero profesional no despega los pies del suelo’’- José Contreras