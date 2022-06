Sin embargo, también se suman otros casos un tanto polémicos como el de la ‘Reina del Pop’ Madonna, quien lanzó una colección titulada ‘Mother Of Creation’, que fue inspirado en un modelo 3D de su órgano sexual femenino, haciendo una referencia metafórica sobre cómo un artista da a luz a la creatividad de sí mismo. De esta manera, los fanáticos que compraron estos tokens no solo disfrutaron de la intimidad de la artista, sino que también escucharon en exclusiva su sencillo Justify My Love. “No es una moda, es simplemente una herramienta que nos va a facilitar la vida y permitir que exista una interacción muchísimo más directa entre el autor generador de contenido con el usuario final. Básicamente se puede tokenizar cualquier cosa”, explicó José Colmenares.