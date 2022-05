Jordi Caballero Destaca en la Serie Gaslit, Junto a Julia Roberts y Sean Penn

Jordi Caballero y la estrella de The Haves and the Have Nots, Óscar Torre, son dos de los actores hispanos que representan a la comunidad latina en la serie. Ambos actores junto con Chris Bauer, Scott Michael Morgan y Don DiPetta interpretan a “The Plumbers”, el nombre en clave del grupo en el escándalo. “Interpretar a Eugenio Martínez, un activista cubano real, fue una ventana fascinante a la política estadounidense en los años 70”, dice Jordi.