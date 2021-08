Gio y Gabo evolucionan con No Quiero estar Solo hacia un nuevo sonido en su ascendente carrera internacional

Al respecto, Almarza explica: "'No quiero estar solo' tiene elementos urbanos de forma más universal, con una paleta de colores que incluye guitarras acústicas y un interesante trabajo armónico de voces que los artistas no habían hecho nunca".

Además, Gio y Gabo reafirman su apuesta por letras y melodías que puedan llenar esos espacios donde la tristeza y el desamor quieren ocupar un lugar, componiendo este single junto al también artista venezolano Baudhy LBA, Carlos Polanco y Almarza.

Una apretada agenda de compromisos en Miami enmarca el estreno global de "No quiero estar solo", con el que los hermanos Martínez siguen conquistando espacios de interés en los principales medios hispanos de Estados Unidos, Latinoamérica y España.

Los artistas asistieron como invitados especiales en diferentes sitios nocturnos del sur de la Florida, mientras un LED truck recorría las principales zonas de Miami sonando lo nuevo de La Melodía Perfecta. Esta fresca propuesta de verano da continuidad a su más reciente éxito "Corazón roto", en la que ahora Gabo es el protagonista en una historia dirigida por Víctor Márquez “inspirada en momentos donde la soledad toca la puerta y, aún sin invitación, pretende instalarse para siempre, recreando recuerdos de una relación de verano que invita a aprender a amar, para no tener que extrañar”, refirió el artista.

Las expectativas del exitoso dúo venezolano son seguir escalando posiciones en la esfera musical global con esta propuesta que ya está disponible en todas las plataformas musicales y en YouTube