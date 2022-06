Gana un viaje para Premios Juventud

Nombre y dirección del Patrocinador: Univision of New Jersey Inc. d/b/a WXTV- Univision 41 NY con oficinas en 500 Frank W. Burr Blvd. 6th Floor, Teaneck, NJ 07666.

3. Nombre y dirección del (de los) Co-Patrocinador(es): n/a

4. Fecha de participación: El sorteo comienza comienza el lunes 27 de junio a las 12:00am EST y termina el miércoles 13 de julio a las 11:59pm EST. Todas las participaciones completas deberán ser recibidas antes del 13 de julio a las 11:59pm, 2022 EST.

5. Elegibilidad: Participantes deben ser mayores de 21 años, ciudadanos o residentes legales de New York, New Jersey y Connecticut, con un número de Seguro Social (SSN), y documentos validos para viajar, quienes no hayan ganado un premio del Patrocinador dentro de los últimos 30 días. Quien fuera elegido (a) Ganador (a) y su acompañante, debe estar disponible para viajar entre julio 20 al julio 22, y acuerda cumplir con todo y cualquier instrucción y precaución de seguridad, incluyendo sin limitar pruebas y exámenes, requeridos por el Patrocinador y/o agencias de gobierno.

6. Manera de participar: Podrá participar en el sorteo al visitar nuestra aplicación de Univision 41 Nueva York, hacer “click” en el icono de “Gana un viaje a Puerto Rico para Premios Juventud”, y seguir las instrucciones para registrarse.

7. Cuantos formatos de participación permitidos: Solo un (1) formato de participación por persona y por dirección de residencia.

8. Manera de elegir al/los Ganador(es): un (1) ganador será elegido al azar entre todas las participaciones elegibles recibidas antes de las 11:59pm EST el 13 de julio, 2022.

9. Fecha de selección del Ganador: El ganador será seleccionado el jueves, 14 de julio, 2022.

10. Manera de notificar al(los) Ganador(es): El ganador (a) serán notificados por teléfono o correo electrónico dentro de dos (2) días después de haber sido seleccionado (a).

11. Manera y fecha de recoger el Premio: El Ganador(a) recibirá la información y confirmación del vuelo y hotel por correo electrónico, y deberá recoger los boletos para Premio Juventud en persona en el hotel asignado el 20 de Julio de 2022.

12. Premio(s) y su valor aproximado: El ganador (a) recibirá un viaje aéreo clase económica de ida y vuelta para (2) personas a San Juan, Puerto Rico con valor aproximado de $1,800, hospedaje por dos (2) noches en hotel, con valor aproximado de $420, dos (2) boletos a Premios Juventud que se llevara acabo el jueves, 21 de julio del 2022, en el Coliseo José Miguel Agrelot, San Juan, Puerto Rico. El Valor estimado del Premio total: $2,220

Oportunidades de ganar dependerán del número de participaciones elegibles recibidas. Esta abierto únicamente a ciudadanos y residentes legales de los Estados Unidos de América, con un número de Seguro Social, con documentos requeridos para viajar validos por lo menos seis (6) meses antes y después de la fecha de viaje propuesta en estas reglas. En el caso que el viaje sea al extranjero de los Estados Unidos, todo y cualquier documento requerido para viajar al lugar destinado, incluyendo pero no limitado a visas o permisos serán únicamente la responsabilidad del/los ganador(es) y cualquier acompañante, si lo hubiera. Las personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes categorías no son elegibles para participar ni ganar un premio: (a) las personas que a partir del inicio del sorteo, o con posterioridad a dicha fecha eran o sean empleados o agentes del Patrocinador, el(los) Co-Patrocinador(es), o sus respectivas empresas matrices, subsidiarias o filiales, matrices, subsidiarias o sus agencias de servicios o contratistas independientes; (b) las personas involucradas en el desarrollo, producción, distribución de materiales, o de la selección del ganador para este sorteo; y (c) las personas que son familia inmediata o que residen en la misma casa de cualquier persona que se encuentre en cualquiera de las categorías anteriores.

Para obtener una lista de ganador(es), la cual estará disponible después de que termine la promoción, envíe un sobre por separado con estampilla postal pre-pagada y dirigida a usted mismo, a “Gana un viaje para Premios Juventud 7/21/2022 en el Coliseo de Puerto Rico”, a la dirección antes indicada. Travel Rules Form /Sp & Eng ~ F11012012 Para obtener una copia de las Reglas Oficiales, envíe un sobre por separado con estampilla postal pre-pagada y dirigida a usted mismo a “Gana un viaje para Premios Juventud 7/21/2022 en el Coliseo de Puerto Rico” a la dirección antes indicada. En el caso que hubiese participación en Línea: Se prohíbe el uso de software para la entrada automatizada de formatos de participación. Los formatos de participación hechos en línea con múltiples direcciones de correo electrónico, bajo múltiples identidades o por medio de cualquier artefacto o artificio utilizado para participar múltiples veces se considerarán nulos. Si el ganador es un participante en línea, se considerará que el formato de participación ganador es el que haya sido enviado por el poseedor autorizado de la cuenta de la dirección de correo electrónico que envió el dicho formato. El poseedor autorizado de la cuenta de correo electrónico será considerado como la persona física a la que le es asignada una dirección del correo electrónico por medio de un proveedor de acceso a internet, por un proveedor de servicio u otra organización que sea responsable de asignar direcciones de correo electrónico o por el dominio asociado con la dirección de correo electrónico enviada. El Patrocinador no será responsable por la transmisión de información incorrecta o inexacta contenida en los formatos de participación, por los errores técnicos, la pérdida o demora de la transmisión de datos, la omisión, interrupción, supresión, defectos o fallas en la línea de red telefónica, o del equipo de cómputo, software, o por la imposibilidad de acceso a cualquier servicio o sitio en línea, la imposibilidad de enviar el formato de participación, o por cualquier otro error o disfunción, o cualquier daño causado al equipo de cómputo del participante o de cualquier otra persona que resulte de la descarga de materiales o información o de la participación en esta promoción, o por la pérdida, robo, demora, pérdida en correo, datos ilegibles de los formatos de participación o por ser enviados a un lugar incorrecto. Si esta promoción o cualquier sitio de la red asociado con éste (o cualquier porción del mismo) se llegare a corromper o no permitiere la entrada a la promoción, o si la infección por virus de computadora, bugs, manipulación, intervención no autorizada, acciones de los participantes, por fraude, fallas técnicas, o por cualquier otra causa, que en la opinión del Patrocinador, corrompa o afecte la administración, seguridad, imparcialidad, integridad, o la operación apropiada de esta promoción, el Patrocinador se reserva el derecho, a su única discreción, de descalificar a cualquier individuo implicado en tal acción, y/o a cancelar, terminar, modificar o suspender esta promoción o alguna porción del mismo. La tentativa, por parte de algún participante o de cualquier otro individuo, de dañar deliberadamente el servicio en línea o el sitio en la red, así como el intento de socavar la operación legítima de esta promoción, se considerará una violación a las leyes penales y civiles. El Patrocinador se reserva el derecho de hacer valer su derecho de reclamar el pago de daños y/u otros perjuicios en la extensión más amplia permitida por la ley. En el caso que hubiese participación por mensaje de texto: Para enviar un mensaje de texto el participante debe poseer un teléfono móvil con capacidad de envío y recibo de mensajes de texto activado y servicio compatible con uno de los proveedores móviles participantes y anunciados al aire. Cargos regulares de mensajería y datos pueden aplicar y podrán ser reflejados en su factura celular mensual, o descontados de su balance pre-pagado. El servicio de mensajes de texto puede no ser disponible en algunas áreas de participación. Para ayuda, textee la palabra AYUDA. Para cancelar textee la palabra PARA al código anunciado al aire. THE ENGLISH VERSION OF THE “RULES” PROVIDED FOR CONVENIENCE ONLY. IN THE EVENT OF A CONFLICT BETWEEN THE SPANISH AND ENGLISH RULES, THE SPANISH RULES WILL GOVERN