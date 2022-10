EL HUMOR DE “LA GONZÁLEZ” EN EL CORAZÓN DE LOS LATINOS

Además de la creación de contenido, Yamilet es asesora digital y empresarial, conocimiento y experiencia que ha sabido desarrollar en sus plataformas digitales, convirtiéndose en una de las humoristas más reconocidas de toda Latinoamérica. De su trabajo se siente feliz y agradecida “Mi trabajo me ha dado tanto, me emociono solo en pensar todo lo que poseo gracias a mi pasión. Tengo una familia virtual que me ama, he conocido gente maravillosa y he construido la vida que quiero, me siento merecedora de todo lo que está ocurriendo en mi vida y lo disfruto”