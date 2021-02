FABREJAES ES UN DJ COMPLETO EN LOS ESTADOS UNIDOS.

Teniendo en cuenta que el DJ rara vez comparte este tipo de contenido, muchos fans han expresado su emoción al ver las historias de Fabrejay. En caso de que te hayas perdido las historias, no te preocupes. ¡Te tenemos cubierto! La primera de la lista fue 'Essentials' de Chick Corea, conocido por ser uno de los pianistas-compositores más brillantes e influyentes de la historia del jazz. La segunda fue 'All Eyez On Me'. Fabrejay también mencionó que este álbum

de estudio cumplió 25 años el 13 de febrero, y que fue tristemente el último lanzamiento del rapero estadounidense 2Pac en vida.



La lista incluyó un tema de Marc Anthony 'Parecen viernes' que es el primer tema de un álbum completo “OPUS”. A continuación, Fabrejay compartió “Amarillo”, del álbum Colores de J Balvin.

Fabrejay también ha estado escuchando el álbum 'Originals' del músico estadounidense Prince, que fue lanzado exclusivamente a través de Tidal en 2019 y que recopila las versiones originales de maquetas de canciones que Prince escribió y cedió a otros artistas. Le sigue en la lista 'What it feels like' del álbum The Judas and the Black Messiah que contó con una esperada colaboración entre el fallecido rapero Nipsey Hussle y Jay-Z.

El himno viral del hip-hop 'Whoopty' también se incluyó en la lista. Con este sencillo, el rapero CJ se adentró por primera vez en el mundo de la perforación y se convirtió en poco tiempo en un éxito en todas las plataformas.

A continuación, la popular canción 'Night and day' de Frank Sinatra, incluida en su álbum de 1956 A Swingin' Affair. Otro tema que Fabrejay publicó en sus historias fue el recién estrenado 'We are good' de la estrella del pop británica Dua Lipa.